Fonte : movieplayer di 31 mag 2024

Come conferma Deadline, l'attore svedese che ha interpretato la nuova versione del raccapricciante clown nei due capitoli di It sarà interprete e produttore esecutivo della serie prequel Max Welcome To Derry, attualmente in lavorazione.

Welcome to Derry | Bill Skarsgård conferma il ritorno nei panni di Pennywise