Week end 31 maggio 1 e 2 giugno cosa fare a Milano e nelle province della Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) C’è ‘Lo sbarco in’, che fa eco alle celebrazioni per gli 80 anni dello sbarco in Normadia, tra gli spettacoli di tutti i generi e per tutte le età, gli eventi ricreativi, i giochi ‘giganti' e la caccia al tesoro lunare che si tengono in spazi e quartieri di periferia digrazie al FringeMI Festival. Ma in ogni provincianon mancano sagre gastronomiche, lucciolate, concerti, eventi di ‘ecopsicologia’ e di ‘rigenerazione culturale’ come il Borghilenti Festival a Castelnuovo Bocca d’Adda. Non resta che scegliere e godersi lo spettacolo o degustare i risotti, meglio se in notturna. Ecco in dettaglionelend di venerdì 31, sabato 1e domenica 22024 asingole