Vuelle la fumata entro il week-end Ieri il coach ha incontrato la dirigenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Un paio di giorni al massimo per sciogliere le riserve. Il tempo per i due presidenti, Valli ed Arceci, di mettere a punto la proposta economica insieme al Cda non solo per quanto riguarda il, ma soprattutto per fare la squadra. E’ un tipo concreto Pino Sacripanti e prima di accettare di tornare in una piazza che gli è rimasta nel cuore, scottata dalla retrocessione, ha bisogno di chiarezza. Cercheranno di dargliela nel più breve tempo possibile, anche perché i tempi stringono. Forse per chi ha vissuto una lunga epoca in serie A dove le dinamiche di mercato sono differenti non sembra, ma nella caccia agli italiani "di categoria" Pesaro è già parecchio in ritardo. Molte società di A2 stanno rinnovando i giocatori chiave per la prossima stagione, altre ne stanno già prendendo di nuovi per rimpolpare il roster, mentre oggi laha in organico il solo Maretto, al quale fra l’altro è urgente prospettare un progetto tecnico prima che qualche sirena proveniente da altri club gli confonda le idee.