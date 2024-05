Vona-Milazzo L’aggravante delle armi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’associazione contestata al gruppoè aggravata dalla disponibilità di, su cui, secondo il Gip che ha emesso l’ordinanza, "non ci sono dubbi". Viene innanzitutto citata una conversazione tra Vincenzoe Leonardo Potenza, nella quale il primo racconta che Luigigli aveva chiesto una pistola calibro 7 da tenere in casa, ma ancora in un’altra occasione,, Potenza e Di Franco vengono sentiti maneggiare un’arma, e, spiegano gli atti, "si innervosiva quando Potenza, per scherzare, gliela puntava contro". Nella stessa conversazione, i due parlano di un fucile a canne mozze, che stavano per ritirare da una persona non meglio specificata, che l’aveva ricevuto da un anziano deceduto a Valbrona. "L’ho quasi convinto – dice Potenza – che bello, già tagliato.