Volotea Croazia più vicina In aereo da Napoli a Spalato | due voli settimanali a partire da oggi

(Di venerdì 31 maggio 2024) È tutto pronto per il nuovo collegamento operato da: la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee decolla, venerdì 31 maggio, da Capodichino alla volta di, in. Con questo volo – che prevede 2 frequenze, il martedì e il venerdì – salgono a 22 le destinazioni offerte dapresso la sua base operativa di, di cui 6 domestiche e 16 internazionali. Si accorciano ancora di più le distanze trae la: tutti i passeggeri in partenza da Capodichino potranno raggiungere comodamente la città croata situata sulle coste della Dalmazia, ricca di bellezze architettoniche e animata da numerosi festival culturali, eventi internazionali e tradizionali feste popolari.