Fonte : sport.quotidiano di 31 mag 2024

Questi i risultati della Pallavolo Cervia 1969 nella stagione in scorso. (l’Under 18 in foto) . Nei campionati Under 16 provinciale e Allieve regionale la squadra è stata integrata da ragazze più giovani dei gruppi Verde e Giallo: Beatrice Carli, Lucia Carli, Viola Ceccarelli, Melania Evangelisti, Melissa Giorgini, Leda Viroli.

Volley Under 16 e Under 18 doppietta per Cervia I campionati Csi provinciali alle romagnole