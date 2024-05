Volley Italia maschile in Canada | due amichevoli prima della week 2 di Nations League

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’delè in, dove la settimana prossima disputerà la2 diin quel di Ottawa. E per prepararsi all’importantissimo appuntamento, decisivo per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, gli azzurri, che si trovano per il momento a Gatineau, nel Quebec, giocheranno dueproprio contro la nazionale locale delle foglie d’acero, guidata dalla vecchia conoscenzapallavolona, Tuomas Sammelvuo. Quest’oggi, invece, lavoro con i pesi in palestra e con la palla per gli azzurri guidati da Fefé De Giorgi. A fare il puntosituazione è capitan Simone Giannelli: “Sicuramente la1 in Brasile ci ha dato delle informazioni su quello che abbiamo fatto in campo, dal punto di vista proprio tecnico, quindi cose fatte bene e cose fatte così e così.