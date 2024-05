Vogliono farci credere che dare diritti ad alcuni significa toglierli ad altri Ma solo la verità rende liberi

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 31 maggio 2024) Vivere la vita che sognava Vittoria Schisano è una testimonianza del potere di vivere autenticamente. Quando le viene chiesto se sta vivendo la vita che ha sempre desiderato, risponde con un sonoro “sì”. “Ogni mattina – racconta – mi guardo allo specchio, mi vedo e ringrazio Dio o chi c’è lassù. Ho avuto una seconda possibilità molto importante. Faccio un lavoro che mi soddisfa e ho un socio. che mi ama per quello che sono veramente.” Nato due volte: un viaggio di trasformazione La storia della vita di Vittoria è straordinaria. È nata la prima volta a Pomigliano d’Arco nel novembre del 1977. La sua seconda nascita è avvenuta nella primavera del 2014 in una clinica di Barcellona, ??dove ha completato la transizione di genere. Questo viaggio nonl’ha definita, ma l’ha anche posizionata come un faro di speranza e ispirazione.