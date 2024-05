Vogliamo risalire il più presto possibile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) "La retrocessione? Un incidente di percorso, che faremo di tutto per superare. Perché il progetto Sassuolo non cambia, né cambiano le ambizioni della società e della proprietà. Capita che si faccia un passo indietro, ma nulla impedisce di farne tre avanti". La cappa di depressione che aveva avvolto il Mapei Football Center nelle ultime, complicatissime settimane che hanno accompagnato il Sassuolo in B c’è ancora, ma l’AD Giovanni Carnevali prova a toglierle spessore facendo capire che si riparte, "e non necessariamente da zero, perché in questi anni sono state fatte cose straordinarie e la volontà è quella diil prima". L’occasione per mettere i primi puntini sulle di ‘ricostruzione’ il plenipotenziario le mette a margine della presentazione del nuovo Direttore Sportivo Francesco Palmieri, "dirigente capace e competente, che ha fatto cose straordinarie nel settore giovanile e ci darà una mano: conosce l’ambiente, conosce i programmi e il profilo della società e fa parte da tempo della famiglia Sassuolo.