Voci di Gaza – Riconoscimento della Palestina? Per noi un segno di speranza in questo momento terribile Oxfam | Italia segua esempio

(Di venerdì 31 maggio 2024) La notizia deldello Stato Palestinese da parte di Spagna, Norvegia e Irlanda è stato accolto come un segnale dida partepopolazione di, che da mesi ormai sta vivendo sotto i raid israeliani in una situazione umanitaria catastrofica. Invideo Ghada, un’operatrice dello staff dinella Striscia spiega cosa significa per loro essere riconosciuti e definisce la decisione dei tre stati europei “un barlume di“. Il suo auspicio è che altri paesino lo stesso. “Ildello Stato Palestinese da parte di Spagna, Norvegia e Irlanda è una decisione storica e altri Paesi, come l’, dovrebbero seguirne l’. Rappresenta infatti un passo fondamentale per affermare il diritto inalienabile del popolo palestinese all’autodeterminazione.