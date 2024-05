Vive la Campolmi Viaggio virtuale dentro la tintoria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) "Ad averne di padroni come Augusto". Gori fa il fuochista e fa il filo alla signorina Guarducci, la rammendina che si sbriga a finire il turno ed evitare gli straordinari perché "tanto le donne sono pagate la metà degli uomini". Era un’altra epoca al repartodella cimatoria, era il 1953. Ed è possibile rirla oggi indossando un visore di realtàe stando seduti su uno sgabello: tre minuti a occhi chiusi per spostare le lancette della Storia e scoprire cosa c’era al posto della biblioteca Lazzerini. Là dove oggi ci sono volumi e scaffali una volta, per oltre un secolo, c’erano in funzione le macchine dell’antica cimatoria, oggi monumento di archeologia industriale che ospita la biblioteca e il Museo del Tessuto.