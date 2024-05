VivaRai2 continuerà con un altro nome e senza Fiorello | chi al suo posto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 31 maggio 2024)ha portato la seconda rete Rai a toccare il 20% di share e ora che è finito in quella fascia sono tornati a fare l’1%. Quale sarà il futuro mattutino di Rai2 ora cheha ufficialmente annunciato il suo momentaneo ritiro dalle scene? L’idea sarebbe quella di far continuare il carrozzone con une unconduttore.è stata un’idea di, ma il “mattin show” (così lo chiamava lui) potrebbe essere in qualche modo replicato. E il progetto sembrerebbe già esserci. “Sarà un varietà del mattino a tutto tondo” – si legge su TvBlog – “Un mash-up, termine che va tanto di moda di questi tempi, fra l’attualità, la satira e l’intrattenimento puro, Il tutto studiato e realizzata in una location vicina agli italiani che si svegliano presto che stanno andando a scuola o al lavoro.