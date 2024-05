Vitulazio storie e sapori alla Pasticceria Luisè di Luca Terrazzano

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 31 maggio 2024). Partire in ritardo non vuol dire non arrivare, è possibile trovare la propria strada più tardi nella vita, oggi vi raccontiamo la storia di, un giovane ingegnere con una grande passione per la cucina. Inizia la sua carriera come creativo, lavorando presso importanti società di Roma, ma ciò non lo porta lontano dal tanto amato mondo della. Pratica ed esperienza lo hanno portato a collaborare con unadi Pisa, poco dopo nasce la sua prima creazione ispirata appuntoTorre, chiamata “Dolce Pendente”. In seguito torna a casa e decide di aprire la sua di, nello stesso stabile dove una volta nonna Luisa gestiva la pizzeria di famiglia, da qui nasce. Il locale è situato nel pieno centro di, gode di una location moderna, arricchita da colori squillanti e vivaci, una lunga vetrina di piccole prelibatezze tra cui mignon, monoporzioni ed un angolo interamente dedicato ai gelati artigianali, di cuiva tanto fiero (e fa bene).