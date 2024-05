Vitor Roque la pista Inter si allontana? L’agente | Un fattore cambia tutto!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 31 maggio 2024)diAndré Curvy si è espresso in merito al futuro del proprio assistito. La certezza di una sua cessione in estate, data la presenza di Xavi in panchina, è ora stata messa in discussione da una novità in casa Barcellona. LA NOVITÀ –di, André Cruvy, ha risposto alle domande dei giornalisti di Radio MARCA circa gli scenari futuri riguardanti il suo assistito. La posizione del Barcellona su una sua cessione in prestito durante la finestra estiva di calciomercato, in presenza di una volontà in tal senso del tecnico Xavi, può ora mutare a causa dell’arrivo di Hans Flick in Catalogna. Il tecnico tedesco, infatti, dovrà misurarsi con il suo nuovo club per poter esprimere la propria visione in merito al futuro del talento brasiliano.