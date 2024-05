Vita in carcere allarme sovraffollamento | A Villa Andreino due piani chiusi dal 2022

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) E’ una piccola città nella città, dove troppo spesso laè tutt’altro che facile, sia per chi ci finisce dentro causa errori commessi lungo il suo percorso di, sia per chi ci lavora. L’sulla situazione delle carceri italiane è stato lanciato nel marzo scorso dal presidente della Repubblica Mattarella, a fronte del numero di suicidi nelle case penitenziarie di un po’ tutta Italia. Persone di tutte le età e nazionalità, uomini e donne, che non hanno retto all’urto della detenzione. A questi si aggiungono anche i quattro agenti della polizia penitenziaria che si sono tolti la. Da qui il richiamo al rispetto della Costituzione "e di chi negli istituti carcerari è detenuto o vi lavora" le parole del Capo dello Stato.recepito in tutta Italia con un fermo richiamo a muoversi per contrastare il problema: nelle scorse settimane l’amministrazione spezzina ha nominato il garante comunale delle persone private della libertà affidando l’incarico a Agostino Codisposti, per 40 anni operatore all’interno del