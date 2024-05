Violenza e suicidio in ospedale ai domiciliari il magazziniere accusato di abusi sulla 21enne morta a Vizzolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Va agli arrestiil28enne fermato due giorni fa persessuale in seguito alla denuncia di unache aveva raccontato di essere stata abusata mentre era su una barella in uno degli ambulatori del pronto soccorso. Dopo la denuncia e la visita alla Mangiagalli, la giovane era stata riaccompagnata all’dicon prognosi di 20 giorni per essere ricoverata nel reparto di Ginecologia, al quarto piano. Ed è da qui che, poco dopo il ricovero, lasi è lanciata da una finestra. La decisionemisura cautelare è stata presa oggi dal gip Francesco Salerno. Ad ora non sono stati contestati all'uomo né la morte in conseguenza di altro reato, né l'istigazione aldella ragazza. Il giovane, un italiano nato in Ucraina, incensurato e di professione, era arrivato incompletamente ubriaco, accompagnato da alcuni amici.