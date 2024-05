Fonte : anteprima24 di 31 mag 2024

. it. Le strade si sono trasformate in veri e propri ruscelli dove l’acqua ha raggiunto anche i 40 centimetri di altezza. Tempo di lettura: < 1 minutoUn violento nubifragio si è abbattuto nel primo pomeriggio oggi su diversi comuni della Valle Telesina, in provincia di Benevento, creando grossi disagi alla circolazione stradale.

Violento nubifragio in Valle Telesina disagi per la circolazione