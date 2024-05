Violentata in ospedale | la 20enne si è suicidata dopo la denuncia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 31 maggio 2024) Non ha retto all’umiliazione. Alla prospettiva di un futuro segnato da una violenza inaccettabile, insopportabile. Si èpocoavereto lo stupro, laricoverata nell’di Vizzolo Predabissi, in provincia di Milano. Lo ha fatto lanciandosi nel vuoto dal quarto piano del nosocomio dove era statamentre era su una barella del pronto soccorso. La vittima era in attesa di essere visitata nell’ambulatorio dove era stata spostata durante la notte di lunedì, quando un 28enne che lavora come magazziniere nella zona ne ha approfittato per abusare di lei. Laha subito urlato per chiedere aiuto e i sanitari accorsi hanno chiamato i carabinieri. I militari hanno poi fermato l’uomo adesso accusato di violenza sessuale e che si difende affermando di avere avuto un rapporto consenziente.