Vino finalmente in crescita | nell' ultimo anno in ripresa vendite e quotazioni

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nonostante i contraccolpi di inflazione, tassi alti d’interesse e il costo delle bollette si facciano sentire sul settore del, l’del rosso Docg Chianti si è chiuso con un +21% di, che se ancora non conforta nonostante i prezzi incertamente stimola ad esplorare nuovi mercati. È sostanzialmente il punto della situazione fotografato dal presidente del Consorzio del Chianti, Giovanni Busi: «A livello nazionale si avverte urgente la necessità di politiche che aiutino le famiglie a tornare a spendere, mentre all’estero ci stiamo guardando intorno. Certamente il Sudamerica è un’area dalle incredibili potenzialità di sviluppo ea quale la denominazione del Chianti viene molto apprezzata. Siamo però presenti anche in Asia, con la Cina alla quale guardiamo con attenzione e il Vietnam, dove l’apprezzamento per il Chianti è inesponenziale».