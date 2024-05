Vincent deve morire la recensione | incontri da morire

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il film:doit mourir), 2023. Regia: Stéphan Castang. Cast: Karim Leklou, Vimala Pons, François Chattot. Genere: commedia, thriller. Durata: 108 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: Un uomo scopre che tutte le persone con cui entra in contatto sono inspiegabilmente assalite dalla voglia di ucciderlo. A chi è consigliato? Ai fan di storie di genere con declinazioni originali, in particolare quelle di matrice francese. È stata una delle più belle sorprese dell’edizione 2023 del Festival di Cannes, dove è stato presentato come uno degli eventi speciali della Semaine de la Critique, la sezione parallela indipendente dedicata alle opere prime e seconde.