Vince Marotta | Lautaro Martinez firma e resta all' Inter

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 31 maggio 2024)firmerà il nuovo contratto e resterà all'anche nei prossimi anni. La vicenda del rinnovo che si stava complicando, per via delle richieste al rialzo del manager dell'attaccante argentino, ha avuto un epilogo abbastanza rapido. Manca l'ufficialità che potrà arrivare una volta insediato il nuovo consiglio d'amministrazione nominato dal fondo Oaktree, ma l'allarme che ha contraddistinto le ultime due settimane si è spento. Decisiva la volontà del capitano nerazzurro di allinearsi all'ultima offerta presentata da Beppeall'agente Alejandro Camano: 9 milioni di euro come base fissa più bonus ad arrivare a 10. Scadenza 30 giugno 2029 e nessuna clausola rescissoria inserita, a conferma che il pensiero diè sempre stato quello di legarsi a lungo termine alla società nella quale è esploso dopo essersi trasferito dall'Argentina.