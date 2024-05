Villetta confiscata alla criminalità a Contrada Roseto | sarà trasformata in alloggi per i Forestali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata odierna è stato eseguito lo sgombero di un immobile, sito nel comune di Beneventovia E. Ferrari – c.da– confiscato definitivamenteorganizzata, giusta decreto 2/2012 divenuto definitivo il 7 maggio 2015. Le attività, coordinate operativamente dQuestura di Benevento, con il supporto delle altre Forze di Polizia, dell’ASL, dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e ConfiscatiOrganizzata e del Comune di Benevento, sono state previamente programmate e condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, dott. Carlo Torlontano. L’immobile, unaunifamiliare, risultava ancora occupato sine titulo dal precedente proprietario, che lo utilizzava anche come sito per il ricovero di animali da cortile.