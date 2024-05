VIDEO – Inter tutti i gol dello scudetto! Le 89 prodezze in Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’ha chiuso laA con ottantanove gol in trentotto giornate, che hanno permesso di vincere lodella seconda stella. La società, a pochi giorni dalla fine della stagione, celebra il dato con un. IN TRIONFO – È passato ormai più di un mese dalla vittoriadella seconda stella dell’, ma di certo la cavalcata conclusa alle 22.43 di lunedì 22 aprile 2024 non passa di moda. La squadra di Simone Inzaghi, coi due realizzati al Verona domenica, ha completato laA 2023-2024 con ottantanove gol. Nettamente il miglior attacco, tredici reti in più rispetto al secondo (il Milan), e sempre a segno tranne la trasferta persa col Sassuolo. Che è anche l’unica squadra capace di battere l’, salvo poi retrocedere inB.