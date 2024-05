VIDEO Carfagna per Azione in Europa | il regalo di Gengaro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “è un partito che si sta fortemente radicando sui territori e prova ad eleggere rappresentanti anche in”. Così l’ex Ministro Mara, nel ruolo di Presidente del partito di Calenda ad Avellino per sostenere la candidatura in Campania di Gigi Casciello, naturalmente presente all’incontro Accolta da unao dei massimi riferimenti provinciali del partito, Mimmo Gambacorta, Stefano Farina e altri sostenitori e simpatizzanti, la deputata a sorpresa riceve anche la visita del candidato sindaco del campo largo per le amministrative, Tonino, per quantoufficialmente non sostiene nessuna coalizione in campo.omaggia lacon il libro “Li chiamavano i magnifici sette” – Ciriaco De Mita, Gerardo Bianco e gli altri: verità e leggende della DC irpina che arrivò a governare l’Italia- e alla fine strappa un “forza Antonio”.