Viavai continuo è un incubo Liti di condominio con i volontari

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ancora problemi per l’Armadio dei poveri, dovuti questa volta alle proteste dei condomini dello stabile di via Santa Lucia 14/A, in cui l’associazione diato che dona alimenti, oggetti e indumenti ai bisognosi si trova da dicembre. Le rimostranze sono dovute soprattutto alle difficoltà di viabilità. "C’è un disagio evidente - dichiara l’amministratore diNatale Capasso -. L’associazione si trova regolarmente in affitto nel magazzino, ma il problema è che il posto è inadeguato in base alle sue attività. Arrivano in continuazione mezzi per il carico e lo scarico delle merci che vengono raccolte e donate, creando traffico, situazioni di ingorgo, lasciando montagne di sacchi fuori, e ingenerando difficoltà nel trovare parcheggio per i residenti".