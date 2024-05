Viareggio stappa la SerieA Subito 40 gare in 10 giorni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024)apre la stagione 2024 del beach soccer: al seach stadium “Matteo Valenti” ci saranno ben 40 partite in 10da oggi fino a domenica 9 giugno. Ormai il beach soccer italiano è di casa a. Sulla sabbia del Flora Beach Village andrà in scena una vera e propria maratona di questa disciplina. Si parte oggi con ledella prima tappa della Poule Scudetto di Serie A. Oltre al prologo del massimo campionato, il calendario prevede poi anche il girone eliminatorio del torneo Under 20 e la Supercoppa Italiana di entrambe le categorie: domenica alle 18 (diretta su Dazn) la prima squadra della Farmaècontenderà il trofeo alla Domusbet Catania, mentre il 9 giugno i giovani bianconeri se la vedranno con il Cagliari. Quello trae Dipartimento Beach Soccer della Lnd è un legame radicato nel tempo: dal 2006 ogni anno (salvo rare eccezioni) il beach stadium “Matteo Valenti” ospita appuntamenti del circuito Lnd.