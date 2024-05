Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 31 maggio 2024)30 MAGGIOORE 07.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI INTENSIFICA IL TRAFFICO ANCHE ALLE PIOGGIE CHE SI SONO ROVESCIATE IN QUETSE ULTIME ORE ABBIAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DAL RACCORDO FINO LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE SULLA SALARIA E FLAMINIA SUL RACCORDO ANULARE AUTO IN FILA SULLA CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA GALLERIA APPIA E TRA NOMENTATA E ALLACCIO CON LATERAMO INFINE UN PRECEDENTE INCIDENTE PROVACA CODE SULLAL VIA AURELIA TR AVIA DELLA MASSIMILLA E IL RACCORDO VERSO QUEST ULTIMO INFINE DALLE 17 ALLE 19, PROVE IN VISTA DELLE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO A VIA DEI FORI IMPERIALI, TRA PIAZZA VENEZIA E LARGO CORRADO RICCI.