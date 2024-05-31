Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2024 ore 08:45 (Di venerdì 31 maggio 2024) Viabilità 30 MAGGIO 2024 ORE 07.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SI INTENSIFICA IL TRAFFICO ANCHE ALLE PIOGGIE CHE SI SONO ROVESCIATE IN QUETSE ULTIME ORE ABBIAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DAL RACCORDO FINO LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE SULLA SALARIA E FLAMINIA SUL RACCORDO ANULARE AUTO IN FILA SULLA CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA GALLERIA APPIA E TRA NOMENTATA E ALLACCIO CON LA Roma TERAMO INFINE UN PRECEDENTE INCIDENTE PROVACA CODE SULLAL VIA AURELIA TR AVIA DELLA MASSIMILLA E IL RACCORDO VERSO QUEST ULTIMO INFINE DALLE 17 ALLE 19, PROVE IN VISTA DELLE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO A VIA DEI FORI IMPERIALI, TRA PIAZZA VENEZIA E LARGO CORRADO RICCI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2024 ore 08:15 - VIABILITÀ 30 MAGGIO 2024 ORE 07. 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRIMI INCOLONNAMENTI ANCHE DOVUTI ALLE FORTI PIOGGIE CHE SI STANNO ROVESCIANDO IN QUESTE ULTIME ORE SUL TRATTO URBANO TRAFFICO RALLENTATO DAL RACCORDO FINO LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE SULLA SALARIA E FLAMINIA SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE AUTO IN FILA SULLA CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA GALLERIA APPIA A SUD SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA TRA CASTAGNETTA E CASTEL ROMANO VERSO LA CAPITALE INFINE INFINE DALLE 17 ALLE 19, PROVE IN VISTA DELLE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO A VIA DEI FORI IMPERIALI, TRA PIAZZA VENEZIA E LARGO CORRADO RICCI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2024 ore 07:30 - NECESSARIA LA DEVIAZIONE DI ALCUNE LINEE BUS DI ZONA UN INVITO A GUIDARE CON PRUDENZA IN CASO DI FORTI PIOGGIE E MANTENERE UNA MAGGIORE DISTANZA DI SICUREZZA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRIMI INCOLONNAMENTI ANCHE DOVUTI ALLE FORTI PIOGGIE CHE SI STANNO ROVESCIANDO IN QUESTE ULTIME ORE SUL TRATTO URBANO TRAFFICO RALLENTATO DAL RACCORDO FINO LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE SULLA SALARIA E FLAMINIA SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE AUTO IN FILA SULLA CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA GALLERIA APPIA A SUD SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA TRA CASTAGNETTA E CASTEL ROMANO VERSO LA CAPITALE INFINE INFINE DALLE 17 ALLE 19, PROVE IN VISTA DELLE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO A VIA DEI FORI IMPERIALI, TRA PIAZZA VENEZIA E LARGO CORRADO RICCI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2024 ore 20:30 - 00 DI DOMANI 1 GIUGNO SARA’ CHIUSA PER LAVORI LA RAMPA DI USCITA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA NAPOLI E DIRETTO VERSO IL RACCORDO ANULARE; ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 00 DI STASERA E FINO ALLE 6. romadailynews
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