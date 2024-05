Viabilità Roma Deviazioni bus per eventi del fine settimana

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 31 maggio 2024) Domani, dalle 14 alle 19, un corteo sfilerà da piazza Vittorio a Porta Pia attraversando via Principe Eugenio, viale Manzoni, via Giolitti, piazza di Porta San Lorenzo, piazzale Tiburtino, via Tiburtina, via dei Marrucini, piazzale Aldo Moro, viale delle Scienze, viale dell’Università, viale Castro Pretorio, viale del Policlinico. Deviate le linee di bus. Domani, dalle 17 alle 20, un corteo, al Quadraro, partirà da largo Spartaco per arrivare in via Pietro Silva attraversando via Lucio Sestio, via Ponzio Cominio, viale dei Consoli, piazza dei Tribuni, via Monte del Grano, largo dei Quintili, via dei Lentuli, via Manfroni, piazza Cardinali. Possibili brevi stop per le linee di bus. Domenica, dalle 17,30, è in programma la festa del Corpus Domini con la messa celebrata da Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Giovanni in Laterano e la successiva processione che raggiungerà la Basilica di Santa Maria Maggiore, attorno alle 19,30, percorrendo via Merulana.