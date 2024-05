Via Saragat Mastella scrive al presidente di Acer | Interrotti i lavori e 5 atti non completati urge una risoluzione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco di Benevento Clementeha scritto aldiDavid Lebro su alcune questioni riguardanti gli alloggi di via. Si legge nella missiva: “GentileDavid Lebro, un’efficace e costante collaborazione istituzionale ha prodotto, nel 2021 un risultato storico per i residenti di via: gli assegnatari degli alloggi, dopo vent’anni, vedevano riconosciuto il loro inalienabile diritto ad essere finalmente proprietari e non più semplici assegnatari. Tuttavia, negli ultimi mesi ho dovuto registrare, anche attraverso numerose segnalazioni pervenutemi dagli inquilini, una battuta d’arresto nell’eseceuzione degli interventi pattuiti tanto nell’Accordo transvo quanto neglinotarili.