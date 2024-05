Via libera al Puc di Maddaloni Santangelo | 3 milioni di metri quadrati per nuove attività produttive

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 31 maggio 2024). «Oggi (ieri ndr.) è una bella giornata per. L’approvazione del Puc in consiglio comunale infatti segna un punto di svolta per la città. Gli oltre tredidestinati alleproduttivi aprono una nuova stagione di sviluppo e di occupazione per i giovani della nostra città. Già diversi stakeholder hanno manifestato la loro volontà di investire a. Il consolidamento del polo della logistica non è più solo un sogno dal momento che oggi abbiamo gli strumenti per realizzarlo. Molto presto le aziende di trasporto che insistono su via Calabricito avranno i loro parcheggi. Con questo Puc, finalmente sarà possibile sanare la questione degli stenditoi andando a risolvere un altro problema storica.