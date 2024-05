Via libera al piano per i vaccini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Introduzione del vaccino antimeningococco B nell’adolescente, non solo nei bambini nei primi mesi di vita; estensione della gratuità del vaccino anti-Hpv (papilloma virus) alle donne fino ai 30 anni (attualmente fino ai 26); utilizzo in via esclusiva del vaccino anti Herpes Zoster ricombinante per garantire una migliore efficacia. Sono queste le novità più importanti delvaccinale 2023-2025, adottato dalla Regione in attuazione dell’intesa Stato-Regioni del 2023 che ha approvato ilnazionale di prevenzione vaccinale 2023-2025. Previsto anche un miglioramento dell’offerta per soggetti fragili e loro conviventi, per le persone più a rischio per professione, condizioni e comportamento, o che devono vaccinarsi per motivi di esposizione a rischio infettivo.