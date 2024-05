Via ai lavori sulla Spigone-Pineto franata dopo i nubifragi del 2023

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Presto tornerà in sicurezza la strada, in Comune di Vetto, grazie all’intervento della Bonifica Emilia Centrale. Il Consorzio ha dato il via agli interventi urgenti finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per 120mila euro con fondi per la ricostruzione dei territori colpiti dall’alluvione del 1° maggio. Iriguardano le scarpate di monte e di valle lungo la strada. L’intervento consiste nel consolidamento delle scarpate stradali di valle grazie all’utilizzo di pali in acciaio sormontati da travi in cemento; la posa di barriere di sicurezza e il ripristino del piano viario. "Un intervento rilevante per la viabilità della Val d’Enza, data l’importanza del collegamento stradale per la mobilità che si sviluppa sull’intero territorio comunale – ha commentato Lorenzo Catellani, presidente del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale – e che andrà a risolvere quelle criticità generate dagli eventi estremi della scorsa primavera, causati dalla crisi climatica in atto".