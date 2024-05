Vi racconto la svolta dell’Ue non più matrigna Parla Sberna FdI

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Riscoprire le nostre radici – dice a Formiche.net Antonella, candidata di Fratelli d’Italia alle Europee nella circoscrizione Centro – non vuol dire rifiutare l’integrazione di culture diverse, ma rifondare l’Unione su valori universali in grado di riportare la dignità della persona al centro dello strategie politiche ed economiche”. Questa la premessa per dare una, da destra, alle istituzioni comunitarie. I sondaggi danno le destre avanti in tutti i Paesi europei. Che segnale è? Mi sembra il segnale di una grande voglia di cambiamento, la richiesta di unaper un’Unione europea che in questi anni ha dimostrato di essere molto poco unita. Più volte si è descritta l’Europa come “” visto che è mancato soprattutto uno spirito solidale fra i suoi membri.