Fonte : puntomagazine di 31 mag 2024

Il rischio zero non esiste, così come la certezza assoluta della previsione degli eventi, ma non bisogna consentire che la paura blocchi la vita: la cura del territorio, un’attenta e concreta pianificazione dei piani di emergenza, unita alla consapevolezza e alla preparazione dei cittadini sono punti imprescindibili per fronteggiare un eventuale emergenza.

Vesuvio e Campi Flegrei La misura dell’irrequietezza