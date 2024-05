Vertice tra i capi della Difesa di Cina e Usa | è il primo dal 2022 Pechino | Mai dato armi per la guerra in Ucraina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Idie Usa hanno avuto un incontro “positivo, pratico e costruttivo” a margine dei lavori dello Shangri-La Dialogue di Singapore. Per la prima volta in 18 mesi – l’ultimofu nel– il capo del Pentagono Lloyd Austin e il ministrocinese Dong Jun si sono seduti a un tavolo faccia a faccia per aprire la strada a un possibile ulteriore dialogo militare tra i due Paesi. Il, cominciato poco prima delle ore 13 (le 7 in Italia), si è tenuto nell’hotel Shangri-La, che ospita un importante forum sulla sicurezza. Sul tavolo due principali questioni: l’e Taiwan. Il fronte di Kiev – Il ministrocinese Dong Jun ha detto al suo omologo americano Austin chenon ha fornito“ad alcuna delle parti del conflitto in“.