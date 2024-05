Verstappen vuota il sacco | svelata l’amara verità in casa Red Bull

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 31 maggio 2024) Maxsvela: ecco cosa sta accadendo in Red, è una polveriera la scuderia anglo-austriaca Il sesto posto a Montecarlo di Max, nel Gran Premio di Monaco, ha un po’ scoperchiato il vaso di Pandora. Avete presente quando la polvere si mette sotto al tappeto? Ecco, inReda Milton Keynes hanno fatto un po’ così nelle ultime stagioni, complice una monoposto che volava come un missile, capace di infrangere ogni tipo di record e vincere in ogni circuito. Maxilla(Ansa Foto) – RompipalloneCosì sono arrivati tre mondiali consecutivi, con Maxdi un altro pianeta, così come la vettura. Ed in questo Mondiale continua a guidare la classifica del Mondiale piloti – così come quello Costruttori.