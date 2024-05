Verso Benevento-Carrarese | vicina quota 7000 spettatori si va verso il record stagionale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 6950 i tagliandi totali (locali e ospiti) già staccati per il match, semifinale di ritorno dei playoff, in programma domenica 2 giugno alle 21 al “Ciro Vigorito”. Dopo la Curva Sud Superiore, è terminata anche la disponibilità per la Tribuna Superiore Coperta. Pochissimi i biglietti ancora in vendita per quanto riguarda la Curva Sud Inferiore mentre c’è ancora una scorta ampia per il settore Distinti, il primo anello della Tribuna e il secondo anello scoperto della Tribuna. Appare scontato, a questo punto, il nuovodi presenze stagionali per ora fermo ai 7607del derby contro l’Avellino dello scorso dicembre. A Carrara venduti 400 biglietti. I sostenitori toscani potranno acquistare i tagliandi fino alle 19 di sabato mentre la prevendita per quelli delproseguirà fino alle 21:45 del 2 giugno (on line e rivendite fisiche ticketone).