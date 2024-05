Veronica Leoni nuova direttrice creativa di Calvin Klein L’avevamo intervistata

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dopo l’addio di Raf Simons, l’attesa. Da dicembre 2018era senza un direttore creativo ufficiale. Ora il brand pensa di nuovo in grande. Se la campagna virale con Jeremy Allen White aveva riacceso l’attenzione sul marchio, l’ultima novità è che, talentuosa stilista italiana fondatrice di Quira e finalista del Premio LVMH 2023, ha preso le redini della maison.ha le spalle larghe e il suo curriculum vanta esperienze da Jil Sander, Ce?line, Moncler e The Row. Con leitornerà a sfilare, ma per il debutto bisognerà aspettare l’autunno 2025, quando porterà in passerella una collezione di abbigliamento, intimo e accessori per uomo e donna.