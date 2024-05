Verissimo bilancio ascolti Scheri elogia Silvia Toffanin | Impeccabile

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 31 maggio 2024) Domenica 26 maggio è andata in onda l'ultima puntata della stagione 2023/2024 di(QUI cosa è successo). A distanza di qualche giorno dalla messa in onda di tale appuntamento, Mediaset ha tirato un po' le somme di questa edizione e, mediante un comunicato stampa, ha voluto dichiarare pubblicamente come siano andati gli. Ebbene,è riuscito a diventare leader nella sua fascia oraria sia al sabato sia alla domenica. Il merito di questo grande successo sarebbe da assegnare in particolar modo alla conduttrice del format,Toffani. Il direttore di rete Giancarlo, infatti, ha voluto tessere le lodi della compagna di Pier Silvio Berlusconi, congratulandosi con lei e ringraziandola per l'ottimo lavoro eseguito.