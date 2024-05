Verdetto Trump Biden | Nessuno è al di sopra della legge

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) (Agenzia Vista) Usa, 31 maggio 2024 "Prima di iniziare il mio intervento, voglio solo dire alcune parole su quanto accaduto ieri a New York City. È stato riaffermato il principio americano secondo cuiè al di. A Donaldè stata data ogni opportunità per difendersi. Era un caso statale, non federale. Ed è stato ascoltato da una giuria come milioni di americani che hanno prestato servizio nelle giurie", le parole del Presidente Usa. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.