Verdellino incendio in un appartamento | muore un uomo

(Di venerdì 31 maggio 2024). Undi 79 anni, Giuseppe Sardella, è morto in unscoppiato nella serata di giovedì (30 maggio) in unal secondo piano di un edificio di. Ancora incerte le cause che hanno portato le fiamme a divampare intorno alle 21.30, nel complesso de Le Quattro Torri in via Oleandri, circondato dai ponteggi di un cantiere. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti che hanno visto del fumo uscire. L’è rimasto imprigionato all’interno dell’in fiamme, mentre altri condomini sono usciti per strada, presi dal panico. Alcuni di loro hanno provato a prestare soccorso all’, invano, sfruttando i tubi metallici presenti nel cantiere. In tre sono rimasti intossicati. Una volta giunti sul posto, i Vigili del Fuoco sono riusciti a domare il fuoco e ad entrare nell’, dove hanno trovato l’anziano steso a terra.