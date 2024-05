Verdellino incendio in un appartamento | morto un uomo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024)(Bergamo), 31 maggio 2024 – Tragedia a, nella Bergamasca. Stando a quanto riporta l’Eco di Bergamo, undi 79 anni èin undivampato nella serata di giovedì, verso le 21.30, in unal secondo piano di un palazzo di via Oleandri. Ad accorgersi del rogo sono stati i vicini di casa, che hanno visto il fumo fuoriuscire dall’: alcuni di loro hanno cercato di sfondare la porta d’ingresso dell’abitazione, chiusa dall’interno. Altri hanno provato a raggiungere il balcone e hanno cercato di entrare forzando la portafinestra. Ogni tentativo di prestare soccorso in tempo si è rivelato purtroppo vano e per il 79enne non c’è stato niente da fare: èall’interno della sua abitazione in fiamme.