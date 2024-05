Fonte : italiasera di 31 mag 2024

Il Piano “Analisi e strategie per la riqualificazione delle alberature stradali di Roma Capitale”, che resta aperto e potrà essere implementato nel tempo con ulteriori contributi, è stato redatto in collaborazione con il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) che ha raccolto analisi, ricerche e studi finalizzati alla riqualificazione delle alberate stradali.

Verde Roma – Riqualificazione delle alberature stradali Gualtieri | Una nuova idea di cura e rafforzamento degli alberi di Roma