Veneto ancora alluvioni | territorio devastato

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nuove precipitazioni hanno investito ildurante la notte, portando ad un’allerta arancione della Protezione civile nelle zone del Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone. Molte altre aree sono sotto allerta gialla, con fiumi e bacini tenuti sotto stretta osservazione. La situazione è particolarmente critica a Bibione, dove le vie del centro si sono trasformate in veri e propri canali. In Via delle Costellazioni l’acqua ha raggiunto i 40 centimetri, allagando anche il parcheggio del Villaggio turistico internazionale. Nel Vicentino, la furia del nubifragio ha colpito duramente Malo, Monte di Malo e San Vito di Leguzzano, con strade allagate e campi trasformati in laghi. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco anche a Schio e Valdagno.