Veloce La Leggenda della Motor Valley | il documentario su Rai 2

(Di venerdì 31 maggio 2024). La: trama, cast e streaming delsu Rai 2. Ladelè ilin onda su Rai 2 questa sera, 31 maggio 2024, alle ore 21.20. Una docuserie prodotta da Rice Media in collaborazione con Rai Documentari, il sostegnoRegione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission e il patrocinio dell’AssociazioneDevelopment, APT Servizi Emilia-Romagna eFederazione Motociclistica Italiana. In Emilia-Romagna, tra Piacenza e Rimini, esiste un distretto industriale e culturale noto a livello mondiale. E’ il luogo dove sono nate e hanno tuttora sede alcune delle industrie automobilistiche e motociclistiche più importanti al mondo, come Ferrari, Maserati, Pagani, Lamborghini, Ducati, Dallara ed Energica.