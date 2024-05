Vasco Rossi le rock band ‘invadono’ Zocca | ecco i vincitori del festival Si esibiranno ai concerti del Kom

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024)(Modena), 31 maggio 2024 – Già quattro ore prima del l’inizio delle esibizioni, i componenti dei 17 gruppi musicali giunti in finale alCittà della Musica, organizzato dal Comune diin collaborazione con, erano nel Teatro Blasco (in palio la possibilità di aprire ilive 2024 di). C’era allegria ma si percepiva la tensione. "Siamo qui per far parte degli 11 che siprima deidia Milano e a Bari, ma l’essere aoggi per noi è già una vittoria". Cindy, del gruppo & TheHysteria, venuto dal Friuli, era felicissima. "È bellissimo, siamo nella terra di. Abbiamo fatto il pellegrinaggio alla casa del nostro idolo, al BiBap, il suo bar preferito, e abbiamo visto le luminarie e mangiato le crescentine.