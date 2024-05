Varsavia probabile cyberattacco russo all' agenzia polacca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) La Polonia denuncia un "attacco informatico" all'di stampa nazionale Pap. Lo riferiscono i servizi segreti di. Il governo polacco ha affermato oggi che la falsa notizia apparsa sull'di stampa statale secondo cui i polacchi sarebbero stati mobilitati per combattere in Ucraina si trattava probabilmente di un attacco informatico. "Dato ilattacco informaticoall'di stampae la diffusione di disinformazione sulla presunta mobilitazione in Polonia, l'Abw, l'per la sicurezza interna e il ministero per il digitale hanno agito rapidamente", ha scritto su X il portavoce dei servizi di sicurezza Jacek Dobrzynski. .