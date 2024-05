Vannacci evoca la X Mas per raccogliere voti l’appello shock ai fedelissimi | Fate una DECIMA sul mio nome – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) Robertoha seminato per mesi allusioni e strizzate d’occhio all’estrema destra per preparare il terreno alla sua candidatura alle prossime elezioni europee, poi concretizzatasi con la candidatura in quota Lega. Mai, però, si era spinto così in là come nelspuntato da alcune chat riservate ai sostenitori più “incalliti”. Nello spot elettorale, breve e cristallino,invita a votare per lui «facendo la». Lo dice incrociando le dita a forma di ‘X’. Un riferimento che pare inequivocabile allaMas, il corpo militare italiano noto per aver disobbedito alle indicazioni del nuovo governo Badoglio dopo l’armistizio del 1943 per unirsi invece ai nazisti nell’occupazione dell’Italia del centro-nord, combattendo coi tedeschi e contro gli alleati e la Resistenza per puntellare la Repubblica sociale italiana, macchiandosi anche di crimini di guerra.