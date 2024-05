Vannacci evoca la X Mas in un video elettorale | Fate una decima sul simbolo della Lega Poi rivendica | Mi ha ispirato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’8 e 9 giugno “sull’apposita schedauna ‘’ sule scrivetee li travolgeremo tutti con una valanga di voti. Per cambiare questa Europa che non ci piace”. Lo dice il candidato indipendente, Roberto, in uno spotsui social. La clip ha suscitato subito le polemiche: “È un atto assurdo e inaccettabile che offende profondamente la memoria storica e il rispetto per le vittime del nazifascismo” ha commentato Angelo Bonelli di Avs. “La Divisione X, dopo l’8 settembre, divenne una delle milizie nazifasciste più ferociRepubblica di Salò, responsabile di almeno 300 morti innocenti secondo le stime dell’Atlante delle stragi nazifasciste”. Lo staff diha confermato che ilè autentico – a più di una persona era venuto il dubbio che fosse fake – e, addirittura, ha precisato il gesto dindolo: “In riferimento alche ritrae il generale Robertoche sta girando sui social non ufficiali, si precisa che non è un fake ed è stato realizzato da alcuni sostenitori”.